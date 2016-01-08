الدولار يرتفع بعد إجراءات الصين لتهدئة مخاوف المستثمرين

ارتفع الدولار أكثر من 0.5% أمام اليورو والين، اليوم الجمعة، مع اتخاذ الصين إجراءات للحد من الاضطرابات التي شهدتها السوق هذا الأسبوع، مما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تحركات السوق في البلاد وتأثير الصين على الاستقرار المالي العالمي.



واستقر اليوان بعدما هبط بنحو 3% في التعاملات الخارجية هذا الأسبوع، وأشار المتعاملون إلى تدخل صريح من بكين عن طريق البنوك الحكومية ومنع بنوك صينية من بيع الدولار بشكل مؤقت.



وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بقوة، إذ يعتبران أكثر العملات الرئيسية تأثرا بالآفاق الاقتصادية والمالية للصين، مما ساهم في تعويض بعض الخسائر التي تكبداها هذا الأسبوع وتجاوزت نسبتها 3%.



وزاد الدولار الأميركي 0.6% أمام العملة اليابانية إلى 118.39 يناً، مبتعدا عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر البالغ 117.33 يناً الذي سجله في التعاملات الآسيوية مع تعافي أسهم المنطقة بعد أسبوع عصيب.



وارتفع الدولار الأميركي 0.5% أمام العملة الأوروبية الموحدة ليصل إلى 1.0872 دولار لليورو.



وهبط اليوان هذا الأسبوع في الأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي دفع مستثمري العملة إلى التهافت على الملاذات الآمنة التقليدية مثل الين والفرنك السويسري وإلى حد ما اليورو. ورفع بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر اليوان اليوم الجمعة للمرة الأولى في 9 أيام.