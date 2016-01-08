نيكاي يستقبل 2016 بخمس جلسات متتالية من الخسائر

انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، ليصبح العام الجديد هو أول عام تستهله السوق بخمس جلسات متتالية من الخسائر منذ 1949.



وسعى المستثمرون إلى تقليص انكشافهم قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية وعطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام في اليابان.



وتراجع مؤشر نيكاي القياسي 0.4% ليغلق عند 17697.96 نقطة، بعد تسارع وتيرة البيع في الجلسة، ليبدد مكاسبه المبكرة التي أعقبت تعافي الأسواق الصينية.



وخسر المؤشر 7% في أول أسبوع من العام الجديد، مسجلاً أكبر خسائره الأسبوعية منذ أوائل سبتمبر. وشهد هذا الأسبوع مخاوف من التباطؤ الاقتصادي في الصين والتقلبات التي أثارها عدم استقرار عملتها.



ونزل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.7% لينهي الجلسة عند 1447.32 نقطة، مع هبوط جميع مؤشراته الفرعية - البالغ عددها 33 مؤشرا - إلا ثلاثة. وعلى مدى الأسبوع هبط المؤشر 6.5%.



وانخفض مؤشر "جيه.بي.اكس-نيكاي 400" بنسبة 0.7% ليختتم تعاملات اليوم عند 13029.77 نقطة.