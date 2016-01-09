أسهم أميركا تستهل 2016 بخسائر تاريخية

سجل مؤشرا الأسهم الأميركية ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي أسوأ أداء لهما في الأسبوع الأول من العام مع استمرار المخاوف من أن يضر التباطؤ الصيني بالاقتصاد العالمي.

وجاء هذا الأداء على الرغم من بيانات أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في عدد الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 167.65 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 16346.45 نقطة عند الإغلاق.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21.06 نقطة أو ما يعادل 1.08 في المئة إلى 1922.03 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 45.80 نقطة تعادل 0.98 في المئة إلى 4643.63 نقطة.

وخلال الأسبوع، خسر ستاندرد آند بورز ستة بالمئة، وداو 6.2 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية لكل منهما منذ سبتمبر 2011.

وأظهرت بيانات من المؤشرين أن الخسائر خلال الأسبوع كانت أكبر خسارة مسجلة لكل منهما في أول خمس جلسات من عام جديد.