الذهب يفشل بالبقاء فوق 1100 دولار للأونصة

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في 9 أسابيع، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي لها منذ أغسطس، بدعم بيانات أقوى من التوقعات للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الدولار وأسواق الأسهم.

وقالت وزارة العمل إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قفز في ديسمبر، وجرى تعديل قراءة نمو التوظيف للشهرين السابقين بارتفاع حاد، ما يعطي إشارة على أن تباطؤ النمو الذي حدث في الآونة الأخيرة وقاده قطاع الصناعات التحويلية سيكون مؤقتا.

ودعمت البيانات الأسهم في البداية لكنها تراجعت لاحقا. وارتفع الدولار مقابل اليورو.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1098.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1915 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز إلى 1112 دولارا في وقت سابق اليوم.

وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير 0.9 بالمئة عند التسوية إلى 1097.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.6 بالمئة إلى 13.93 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.04 بالمئة إلى 874.15 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 491.50 دولار للأوقية.