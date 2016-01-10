ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمصر إلى 48 نقطة في ديسمبر

أظهر مسح أن نشاط الشركات في مصر تراجع في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ عن الشهر الذي سبقه مع انحسار الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة والوظائف.



وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.2 نقطة في ديسمبر من 45 نقطة في نوفمبر حيث لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.



وأظهر المسح أن مستويات الإنتاج تراجعت في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي مسجلة قراءة بلغت 48.2 نقطة لكن وتيرة الهبوط كانت أقل من 42.7 نقطة في نوفمبر.



كما انخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي لكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.



وقال المسح "بعدما تسارعت إلى أعلى معدلاتها منذ سبتمبر 2013 في الشهر الذي سبقه، جاءت وتيرة الانخفاض أقل وأضعف من المتوسط منذ إطلاق المسح."