مؤشر سوق السعودية يعمق خسائره بـ2.2% دون 6100 نقطة

تفاعلت أسهم قطاع البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية مع خطط المملكة لطرح أسهم عملاق النفط شركة أرامكو للاكتتاب.

ويرى اقتصاديون أن طرح شركة أرامكو سيحدث نقلة نوعية لسوق الأسهم السعودية، ومن المتوقع أن تكون مرتكزا أساسيا لمزيد من تطوير السوق.

وقد خالفت أسهم البتروكيماويات الاتجاه العام للسوق والذي مال للتراجع، حيث انخفض المؤشر 2.16%، إلى 6090 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، وأحجام 233 مليون سهم عند الإغلاق.

وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.74%، مدعوما بمكاسب غالبية أسهم القطاع.

وحقق سهم بتروكيم مكاسب 1.28%، سابك 1.91%، اللجين 0.33%، مجموعة السعودية 0.18%، المتقدمة 0.60%، وبترو رابغ 1.28%.

وقد تعرض مؤشر السعودية لضغوط من عدة قطاعات أبرزها المصارف 0.97%، الزراعة 6.58%، الاستثمار المتعدد 4.65%، الاستثمار الصناعي 5.78%، والتجزئة 2.28%.