كيف تفاعل الإعلام العالمي مع طرح شركة أرامكو؟

تفاعلت وسائل الإعلام الغربية والعربية مع خطط السعودية لطرح أرامكو للاكتتاب بقوة خلال نهاية الأسبوع، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي امتلأت بتعليقات المحللين.

ولم تقتصر التغريدات على السعوديين فقط، بل عمت منصات التواصل الاجتماعي تعليقات من الصحف العالمية وكبار الاقتصاديين.

وقالت صحيفةFinancial Times إن الاتجاه لخصخصة أرامكو تبين عدم وجود حدود للإصلاح في السعودية، مضيفة أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تضخ 10 ملايين برميل يوميا، وقد تصبح أول شركة عالميا يتم إدراجها بقيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار.

وفي هذا السياق، غردت قناة بلومبرغ بأن قيمة أرامكو تتراوح ما بين تريليون إلى 10 ترليونات دولار.

بعض الصحف الأجنبية بدأت بمقارنة طرح أرامكو السعودية بطروحات كبرى الشركات العالمية، حيث قالت صحيفة The Wallstreet Journal إن طرح أرامكو قد ينتج عنه شركة مدرجة بقيمة سوقية تفوق أبل 10 مرات.

وأيضا استعرضت سيناريو إدراج مجمع صدارة في الولايات المتحدة، وقالت في حال حدوث ذلك، فورا تدخل هذه الشركة في لائحة Fortune 500 .

وحول أثر طرح أرامكو في سوق الأسهم السعودية، غردت صحيفة الاقتصادية بأن إدراجها سيرفع القيمة السوقية لهذه السوق إلى ما يتجاوز 5 تريليونات ريال.

وقالت صحيفة تليغراف إن طرح أرامكو سيكون التغيير الأكثر دراماتيكية في السياسة الاقتصادية للمملكة منذ عام 1970، وأنه سيوفر مبالغ كبيرة للسعودية.