القلق بشأن الصين يصبغ بورصات أوروبا بالأحمر

هبطت الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، اليوم الاثنين، حيث زادت الشكوك حول قدرة بكين على إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتذبذب أداء مؤشر "يوروفرست" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، حيث هبط 0.1% مقترباً من أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر، قبل أن يرتفع 0.7% بحلول الساعة 0835 بتوقيت غرينتش.

وهبط مؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني 0.4% عند الفتح، كما نزل مؤشر "داكس" الألماني 0.3%، في حين بدأ مؤشر "كاك 40" الفرنسي التعاملات مستقراً.

وسمحت الصين لعملتها اليوان بالارتفاع لثاني جلسة على التوالي، اليوم الاثنين، في إجراء قد يهدئ المخاوف بشأن مدى جاهزية بكين للسماح بتخفيض قيمة عملتها، غير أن التطور عزز الشكوك بشأن الأهداف النهائية لسياسة بكين، كما أنه لم يوقف المستثمرين عن بيع الأسهم الصينية.

كما أظهرت البيانات التي صدرت مطلع الأسبوع أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين ظل عند مستوى منخفض بلغ 1.6% في ديسمبر، في حين سجلت أسعار المنتجين هبوطا حاداً بلغ 5.9% على أساس سنوي، وهو نذير انكماش يشعر به الجميع في أنحاء العالم.