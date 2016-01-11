إدراج أسهم "الأندلس العقارية" اليوم بسوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة الأندلس العقارية (الأندلس) ضمن قطاع التطوير العقاري، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأفاد بيان لـ"تداول" على موقعها الإلكتروني، يوم أمس الاثنين، بأن الإدراج وبدء التداول لأسهم الأندلس العقارية سيكون بالرمز (4320) على أن تكون نسبة التذبذب للسهم بنسبة 10%.

يذكر أن عدد المكتتبين الأفراد في اكتتاب أسهم الشركة بلغ 1.1 مليون مكتتب بعدد أسهم مكتتب بها 39.4 مليون سهم، فيما بلغت نسبة التغطية في اليوم السابع والأخير 469.37% من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد.

وتمكن الاكتتاب من جمع 709.7 مليون ريال من الأفراد الذين اكتتبوا في 8.4 مليون سهم مطروحة للاكتتاب العام في الشركة بسعر 18 ريالاً للسهم.