البتروكيماويات تقفز بمؤشر السعودية 1.4% لـ6176 نقطة

عكس مؤشر سوق الأسهم السعودية من مساره خلال تعاملات، اليوم الاثنين، باتجاه المكاسب ليصعد المؤشر مقتربا من 6200 نقطة، عند الإغلاق.

وكان المؤشر قد هوى دون 6000 نقطة مطلع الجلسة وسط ضغوط قوية من جانب أسهم القطاعات الرئيسية، وسرعان ما عاد بدعم مشتريات على أسهم البتروكيماويات.

وصعد المؤشر عند الإغلاق 1.41% إلى 6176 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.82 مليارات ريال، وأحجام 286 مليون سهم.

وارتفع قطاع البتروكيماويات 3.16%، الإسمنت 3.84%، الاستثمار الصناعي 3.20%، الاستثمار المتعدد 0.52%، والتطوير العقاري 2.42%.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا إعمار 9.80%، سولديرتي تكافل 9.7%، العقارية 9.6%، والفخارية 8.3%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة الإنماء 1.09 مليار ريال، سابك 701 مليون ريال، الراجحي 210 مليون ريال، والبحري 193 مليون ريال.

وقال رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري، لـ"العربية نت"، إن ما يجري مضاربات فقط على الريال والسعودية لديها القدرة على التحكم والسيطرة على الريال.

وأضاف السديري أن السعودية لديها فائض تجاري بنحو 235 مليار ريال، كما أن 96% من صادرات السعودية مسعرة بالدولار وأكثر من 40%، من الواردات مسعرة بالدولار وبالتالي فالتعامل مع الدولار أمر حساس وخطير

وحول الأزمة في الصين قال السديري إن الدولة الصينية تسيطر على الاقتصاد، والأرضية فيها مختلفة تماما وغير مقلقة ولديهم مصادر ثقة بإمكانهم التحكم من خلالها فيما يحدث.

وأشار إلى أن إصرار الدولة الصينية على إقراض الشركات التي تمتلكها بنسب متدنية، خاصة وأنها تشغل نحو 20%، من الأيدي العاملة.

ولفت إلى أن الصين استثمرت نحو 550 مليار دولار في 2015، وهي رقم مقارب لخروج الاحتياطيات الأجنبية أيضاً.

وأكد السديري أن السوق السعودي عمل تخفيضات كبيرة في أسعار الأسهم البتروكيماوية.