"آبل" تفقد 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في شهر

تراجعت قيمة أسهم شركة "آبل" إلى دون 100 دولار لأول مرة منذ 15 شهراً، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، وتباطؤ مبيعات هواتف الآيفون، لتخسر الشركة 100 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أوائل ديسمبر 2015، وفقا لصحيفة "البيان".

ونقلت الصحيفة عن "ماركت ووتش" أن نسبة الانخفاض في أسهم "آبل" بلغت 4.2% خلال تعاملات الخميس الماضي، أي أكبر من التراجع العام الذي شهدته الأسواق، لتفوق الانخفاض البالغ 3% في مؤشر "ناسداك" المجمع الذي أغلق بانخفاض 10% عن الذروة التي بلغها في مايو.

والمتوقع أن تخفض "آبل" إنتاج أحدث هواتف "آيفون" بنسبة 30% خلال الفترة الممتدة من يناير الحالي إلى مارس المقبل بسبب تراكم المخزون، الأمر الذي أثار قلق الموردين الآسيويين الذين يتعاملون مع الشركة الأميركية.

وخلال تعاملات الخميس الماضي، خسر سهم "آبل" 4.25 دولار، ليغلق عند 96.45 دولار، بانخفاض 27% عن ذروته في يوليو عندما وصل إلى 132.07 دولار.