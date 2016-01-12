سوق السعودية تخسر 1.75% و"الأندلس" يقفز لـ19.8 ريال

خيمت أجواء خسائر النفط الحادة على أداء سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر بأكثر من 2%، خلال الجلسة مع مواصلة النفط خسائره إلى مستويات قياسية متدنية.

وتراجع النفط الخام 3%، الثلاثاء متجها صوب 30 دولارا للبرميل ومستويات لم يشهدها في أكثر من عشر سنوات، بينما يهرع المحللون إلى خفض توقعاتهم للأسعار ويراهن المتعاملون على مزيد من الانخفاضات.

والأسعار منخفضة حوالي 20%، منذ مطلع العام تحت وطأة تخمة المعروض المتصاعدة وتدهور الاقتصاد الصيني واضطرابات سوق الأسهم، فضلا عن ارتفاع الدولار الذي يجعل النفط أعلى تكلفة للبلدان التي تستخدم عملات أخرى لشرائه.

ويكافح مؤشر سوق الأسهم السعودية لأن لا يهبط دون 6000 نقطة، إلا أن ضغوط النفط تتواصل بشدة على مؤشر السوق، الذي تراجع بنسبة 1.75%، إلى 6068 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليون ريال، وأحجام 280 مليون ريال.

وانخفض مؤشر قطاع البتروكيماويات 2.63%، المصارف والخدمات المالية 1.85%، التجزئة 3.2%، التشييد والبناء 1.21%، والتطوير العقاري 1.80%.

وارتفع سهم الأندلس العقارية بالحد الأقصى في أول أيام إدراجه وتداوله في سوق السعودية بنسبة 10%، إلى مستوى 19.80 ريال.