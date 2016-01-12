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نيكاي يغلق على أقل مستوى في عام

المصدر: طوكيو - رويترز
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هبط مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، مدفوعاً بهبوط أسعار النفط ما يحد من شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفض نيكاي بـ 2.7% إلى 17218.96 نقطة، مواصلا خسائره المبكرة ليسجل أقل مستوى إغلاق في نحو عام، حين أغلق المؤشر على 16864.16 نقطة في 16 يناير 2015.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بـ 3.1%، وأنهى الجلسة عند 1401.95 نقطة مع انخفاض جميع مؤشراته الفرعية وعددها 33.

ونزل مؤشر "جيه.بي.اكس-نيكي 400" بنسبة 3.1% ليغلق على 12624.58 نقطة.

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