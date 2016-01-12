نيكاي يغلق على أقل مستوى في عام

هبط مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، مدفوعاً بهبوط أسعار النفط ما يحد من شهية المستثمرين للمخاطرة.



وانخفض نيكاي بـ 2.7% إلى 17218.96 نقطة، مواصلا خسائره المبكرة ليسجل أقل مستوى إغلاق في نحو عام، حين أغلق المؤشر على 16864.16 نقطة في 16 يناير 2015.



وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بـ 3.1%، وأنهى الجلسة عند 1401.95 نقطة مع انخفاض جميع مؤشراته الفرعية وعددها 33.



ونزل مؤشر "جيه.بي.اكس-نيكي 400" بنسبة 3.1% ليغلق على 12624.58 نقطة.