الدولار يتعافى مع استقرار اليوان الصيني

ارتفع الدولار والعملات الحساسة للمخاطر أمام الين واليورو، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي استقر فيه سعر اليوان، وساعدت بيانات صينية جاءت أفضل من التوقعات على انحسار حالة التشاؤم تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واستقر اليوان في المعاملات الخارجية بلندن، حيث عاد بعض الهدوء بعد تدخل قوي من جانب بكين لوقف موجة الهبوط الأخيرة التي منيت بها العملة الصينية. ويقدر البعض حجم ما باعه البنك المركزي الصيني لدعم اليوان الأسبوع الماضي بما بين عشرة مليارات و20 مليار دولار.

وثبت بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نقطة المنتصف اليومية لليوان عند 6.5630 يوان للدولار، دون تغير يذكر عن سعر اليومين السابقين، مما هدأ بعض مخاوف المستثمرين من حدوث انخفاض حاد وسريع في قيمة العملة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 99.246 مواصلاً انتعاشه من أدنى مستوى سجله هذا الأسبوع حينما بلغ 98.252 يوم الاثنين. وارتفع الدولار 0.6% أمام الين إلى 118.30 ين مواصلا تعافيه من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الاثنين عندما بلغ 116.70 ين.

وهبط اليورو 0.35% إلى 1.0822 دولار من أعلى مستوى له الذي بلغ 1.0970 دولار يوم الاثنين.

وقفز الدولار الأسترالي 0.7% إلى 0.7032 دولار أميركي، مبتعداً عن أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله يوم الاثنين عندما بلغ 0.6927 دولار.