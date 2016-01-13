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تحذير استثماري قوي من RBS لعملائه في 2016

المصدر: العربية.نت
رويال بنك أوف سكوتلاند
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قال رويال بنك أوف سكوتلاند، ففي تقرير أرسله البنك لعملائه، وقامت صحيفة تليغراف بنشر أجزاء منه، إن عام 2016 سيكون عام التخارج من كافة الاستثمارات باستثناء السندات ذات التقييم الممتاز.

وتحدث رويال البنك عن عام "كارثي" لأسواق الأسهم والسلع، قد تفقد فيه البورصات العالمية نحو 20%، من قيمتها، فيما قد يصل برميل النفط إلى 16 دولارا.

ويرى البنك أن هناك أزمة ستلحق بمعدلات التضخم أيضا هذا العام، والتي ستشهد تراجعا قويا قد يصل بها إلى مرحلة انكماش الأسعار.

وفي جملة تفسر موقفه كاملا: أشار البنك إلى أن عام 2016 هو عام "عودة رؤوس الأموال" وليس "العائد على رأس المال".

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