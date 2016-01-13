مؤشر سوق السعودية يتماسك فوق 6000 نقطة

ارتدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الأربعاء صعودا بدعم من قطاع الصناعات البتروكيماوية، لكن المؤشر أغلق عند أدنى نقطة بجلسة اليوم وهي 6038 نقطة.

وانتهت جلسة اليوم على تداول 267 ألف سهم، بقيمة 5.2 مليار ريال عبر 124 ألف صفقة، في حين ارتفع سعر أسهم 47 شركة مقابل انخفاض 114 شركة أخرى.

وجاء ارتفاع أسهم البتروكيماويات في سوق السعودية مدعوما بمكاسب العقود الآجلة للنفط الخام للمرة الأولى في 8 أيام، إذ ابتعد الخام الأميركي الخفيف عن مستوى 30 دولارا للبرميل، الذي نزل دونه في الجلسة السابقة بعد تراجع غير متوقع للمخزونات الأميركية الأسبوع الماضي.

وحقق قطاع البتروكيماويات مكاسب 1.56%، المصارف والخدمات المالية 0.61%، والإسمنت 0.29%، والزراعة 1.73%، والاستثمار الصناعي 1.43%.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 30.81 دولار للبرميل الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش. وأمس الثلاثاء نزل الخام الأميركي 97 سنتا ليغلق عند 30.44 دولار بعد أن لامس 29.93 دولار وهو مستوى منخفض لم يشهده منذ ديسمبر 2003.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة الأندلس العقارية 374 مليون ريال، الإنماء 356 مليون ريال، سابك 232 مليون ريال، وكيان السعودية 63 مليون ريال.

وواصل سهم الأندلس العقارية ارتفاعه بالحد الأقصى لليوم الثاني على التوالي من إدراجه في السوق بمكاسب 9.85%، إلى 21.75 ريال.