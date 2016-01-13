ضغوط مؤسسية تكبد بورصة مصر 4% بجلسة واحدة

واصلت البورصة المصرية نزيفها الحاد لدى تعاملات جلسة اليوم، وتكبد مؤشرها الرئيسي أكبر خسائر يومية في أكثر من 3 أشهر بعدما فقد نحو 258 نقطة تعادل 4% بنهاية تعاملات الجلسة.

وفيما تغيب المحفزات عن السوق، واصلت المؤسسات والصناديق اتجاهها البيعي لترفع خسائر جلسة اليوم إلى ما يقرب من 10 مليارات جنيه.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث هبط ما نسبته 78% من إجمالي الأسهم المدرجة والتي تقدر بنحو 132سهماً من إجمالى 169 متداولة، بينما صعدت 7 أسهم فقط، وبقى 30 دون تغيير.

وجاء فى مقدمة الأسهم الأكثر هبوطاً خلال جلسة تعاملات اليوم اليوم، سهم الوطنية لمنتجات الذرة بنسبة 9.53%، والألومنيوم العربية بنسبة 9.06%، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بنسبة 8.95%، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 8.54%، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.37%.

وخلال تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 9.4 مليار جنيه، تعادل نحو 2.28%، بعدما تراجع من نحو 411.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 401.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" تراجعاً حاداً بلغت نسبته 4%، فاقداً نحو 258 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 6205 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مقابل نحو 6463 نقطة في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 3.76% خاسراً نحو 14 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 372 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 358 نقطة بنهاية جلسة اليوم.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، والذي تراجع بنسبة 3.5% بما يعادل نحو 26 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 731 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم، مقابل نحو 757 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وعلى صعيد فئات المستثمرين، فقد واصلت المؤسسات والصناديق اتجاهها البيعي، فيما سيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات المستثمرين الأفراد.