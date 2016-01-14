أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى في نحو 3 أشهر

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها على مدار جلستين مع تراجع المعنويات بفعل استمرار هبوط أسعار النفط، الذي نزل عن مستوى 30 دولارا للبرميل لفترة وجيزة والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.



وبحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، هبط مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.4% إلى 1336.25 نقطة مقترباً من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه يوم الاثنين، بعد بداية مهتزة بسبب المخاوف بشأن التباطؤ في الصين.



وأدت النتائج التي جاءت دون التوقعات إلى هبوط سهم لينت آند سبرونجلي السويسرية لصناعة الشوكولاتة نحو 3%، في حين هبط سهم ريتشمونت 1% بعد أن قالت الشركة المالكة للعلامة التجارية كارتييه إن أنشطتها ستظل تواجه تحديات على الأرجح بعد هبوط المبيعات الفصلية بنسبة 4%.



غير أن سهم تيسكو ارتفع متجاوزا التراجع الذي منيت به السوق، وسجل السهم أفضل أداء على مؤشر يوروفرست حيث قفز 6.5%، بعد أن ساعد انخفاض الأسعار وزيادة العمالة الشركة البريطانية صاحبة سلسلة المتاجر على تحقيق نتائج فاقت التوقعات خلال موسم عيد الميلاد.

الأسهم الأميركية

وكانت الأسهم الأميركية قد هبطت أمس الأربعاء، دافعة مؤشر "ستاندرد أند بورز" للتراجع عن مستوى 1900 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر، وموسعة موجة مبيعات حادة في العام الجديد وسط أجواء توتر يفاقهمها هبوط حاد في أسعار النفط.



وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 364.81 نقطة أو 2.21% إلى 16151.41 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 48.40 نقطة أو 2.5% ليغللق عند 1890.28 نقطة.



وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 159.85 نقطة أو 3.41% إلى 4526.07 نقطة.