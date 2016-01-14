الذهب يتراجع وهبوط أسواق الأسهم يحد من خسائره

تراجع الذهب، اليوم الخميس، مع توقف السوق لالتقاط الأنفاس بعد صعودها 0.6% في الجلسة السابقة، في مكاسب أوقد شرارتها انخفاض أسواق الأسهم العالمية وضعف الدولار الأميركي.



ونزلت الأسهم الآسيوية إثر خسائر حادة في وول ستريت مع انخفاض خام برنت إلى أدنى مستوياته في 12 عاما، وسط أداء ضعيف للسلع الأولية أشعل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.



وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشي وونغ جولد ديلرز في هونغ كونغ" "هناك بعض البيع لجني الأرباح في الوقت الحالي.. التركيز منصب على أسواق الأسهم والعملات.. كان داو متراجعا ونلحظ ضغوطا إضافية على أسواق الأسهم الآسيوية".



وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1091.46 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأميركية 0.4% إلى 1091.6 دولار.



ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 14.06 دولاراً للأوقية في حين فقد البلاتين 0.2% ليسجل 845.35 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 482.8 دولاراً للأوقية.