اليورو يرتفع وسط الشكوك حول ضرورة التيسير الكمي

ارتفع اليورو نحو 0.5% أمام الدولار، اليوم الخميس، بعد أن ذكرت رويترز في تقرير أن واضعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي يتشككون في الحاجة لاتخاذ إجراء جديد بخصوص السياسة النقدية في المستقبل القريب.



ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بألا يشهد الاجتماع تطورات إلى حد ما، حيث أن الاختبار الأكبر سيأتي عندما ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعاته المبدئية للنمو والتضخم في 2018 في العاشر من مارس.



لكن مصرفيين من البنك المركزي تحدثوا لرويترز قائلين إنه "حتى لو تم تعديل هذه التوقعات بالخفض، فلا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتسرع في رد فعله".



وارتفع اليورو نحو 0.5% بعد نشر التقرير ملامساً أعلى مستوى له في ثلاثة أيام عند 1.0937 دولار. وسينشر البنك المركزي الأوروبي اليوم محضر اجتماع ديسمبر.



وهبط الدولار الكندي إلى 1.4389 مقابل الدولار الأميركي، في الوقت الذي هبط فيه خام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاماً. كما هوى الخام الكندي الثقيل أيضا إلى نحو 15 دولارا للبرميل هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى له منذ 2004.



وقبيل أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي، والقرار المنتظر بخصوص أسعار الفائدة، هبط الجنيه الاسترليني إلى أقل مستوى له في عام أمام اليورو عند 76.07 بنس.



ويشير متوسط التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% لتظل كما هي منذ بداية 2009.