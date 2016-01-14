بورصة مصر تتكبد أكبر خسارة يومية في أعوام وتهبط 5.6%

تكبدت البورصة المصرية أكبر خسائر يومية في أعوام لدى تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، وفقد مؤشرها الرئيسي ما يقرب من 6%.

وخلال جلسة تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 17.7 مليار جنيه، تعادل نحو 4.4%، بعدما تراجع من نحو 401.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 384 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" تراجعاً حاداً بلغت نسبته 5.6%، فاقداً نحو 348 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 5857 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 6205 نقاط في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 6.12% خاسراً نحو 22 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 358 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 336 نقطة بنهاية جلسة اليوم.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، والذي تراجع بنسبة 5.02% بما يعادل نحو 37 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 694 نقطة بنهاية جلسة اليوم، مقابل نحو 731 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

في سياق متصل، طالبت إدارة البورصة المصرية جميع الشركات المقيدة بالكشف عن أوضاعها التشغيلية والمالية الحالية ومدى وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة تستدعي التحركات الأخيرة في أسعار الأسهم.

كما طالبت بسرعة الانتهاء من القوائم المالية عن العام 2015، وذلك لتعكس الوضع الحقيقي للشركات وبما يساعد المستثمر على تكوين رؤية واقعية عن أداء الشركات بعيداً عن حالات الهلع غير المبررة التي تجتاح الأسواق في بعض الأوقات ولا تكون مبنية على أساس اقتصادي سليم.

يأتي ذلك بهدف إعطاء صورة واضحة وموضوعية عن الوضع الفعلي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومؤشراتها المالية المحدثة في أعقاب حالة التراجع التي أصابت الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي من جراء تراجع أسعار البترول لمستويات 30 دولارا للبرميل، وتزامن ذلك مع استمرار التخوفات من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود جديدة، ودفع ذلك الأسواق العالمية إلى التراجع لنحو 10 جلسات متتالية، وتسجل الأسواق الناشئة أكبر تراجع بنسب تصل إلى 13% خلال اسبوعين فقط.