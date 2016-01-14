خسائر حادة تجتاح سوق السعودية والمؤشر دون 5900 نقطة

تكبد مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس خسائر حادة مع مواصلة أسعار النفط هبوطها لمستويات متدنية جديدة للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما.

وتسود ضبابية وحالة من التشاؤم على الاقتصاد العالمي مع هبوط سعر النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وخفض الاحتياطيات.

وهبط مؤشر سوق السعودية بأكثر من 3.3%، إلى 5838 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال وأحجام 290 مليون سهم عند الإغلاق.

وتراجع خام برنت إلى مستوى منخفض جديد في 12 عاما اليوم الخميس مع اقتراب وصول معروض إضافي من النفط الإيراني وسط مخاوف من تخمة عالمية وبواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي.



ونزل خام القياس العالمي إلى 29.73 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير 2004 ومنخفضا أكثر من 1.5%.

قطاع البتروكيماويات كان الضاغط الأساسي على سوق السعودية حيث انخفض 3.07%، المصارف والخدمات المالية 1.85%، التجزئة 2.86%، الاتصالات 4.3%، والتطوير العقاري 4.6%.

وتعرضت كافة أسهم قطاع البتروكيماويات للتراجع بقيادة كيان السعودية التي خسرت 9.31%، اللجين 4.97%، بتروكيم 1.43%، الصحراء 6.09%، وبترو رابغ 8.20%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة الإنماء بـ1.05 مليار ريال، الأندلس العقارية 605 مليون ريال، سابك 603 مليون ريال، والبحري 236 مليون ريال.