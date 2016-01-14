محللون يحذرون من البيع العشوائي وسوق مصر تواصل النزيف

حذر محللون ماليون من الاستمرار في البيع العشوائي بالبورصة المصرية التي تواصل النزيف على نحو حاد لدى التعاملات الصباحية لجلسة اليوم.

وقالوا في حديث مع "العربية.نت"، إن موجة الهبوط التي تتكبدها البورصة المصرية ستكون أقل حدة لدى التعاملات المتأخرة من جلسة تعاملات اليوم، خاصة وأن جميع مؤشرات البورصات العالمية والعربية تواصل الهبوط وبنسب حادة بعد استمرار تراجع أسعار النفط ووجود توقعات متشائمة حول معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن موجة الخسائر العنيفة التي تشهدها البورصة المصرية سوف تقل حدتها في التعاملات المتأخرة لجلسة اليوم، مؤكدة أن البيع العشوائي زاد من صعوبة الخسائر في الدقائق الأولى من التعاملات.

وأشارت في حديثها لـ "العربية.نت"، إلى أن الاحتفاظ بالأسهم في الوقت الحالي أفضل من بيعها بهذه الخسائر الكبيرة، خاصة وأن غالبية الأسهم هبطت إلى ما دون القاع وبأسعار أقل من أسعار طرحها الأولي وليس هناك علاقة بين أسعارها الحالية والقيمة السوقية لها، متوقعة أن تقلص مؤشرات البورصة المصرية من خسائرها خلال فترة ما بعد منتصف جلسة اليوم.

وخلال نصف ساعة من تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 7.7 مليار جنيه، تعادل نحو 1.91%، بعدما تراجع من نحو 401.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 394 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" تراجعاً حاداً بلغت نسبته 3.62%، فاقداً نحو 225 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 5980 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 6205 نقطة في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 3.66% خاسراً نحو 13 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 358 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 345 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، والذي تراجع بنسبة 2.68% بما يعادل نحو 20 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 711 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 731 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وبلغت قيم التداولات حتى الآن نحو 40 مليون جنيه بعد التداول على نحو 14 مليون سهم من خلال نحو 1.3 ألف صفقة مُنفذة.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي بيعي 2.3 مليون جنيه و6.8 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي شرائي 9 ملايين جنيه.