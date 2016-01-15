الذهب يتعافى بعد تجدد الضغوط على أسواق الأسهم

ارتفع سعر الذهب، اليوم الجمعة، بعدما نزل في أربع من الجلسات الخمس السابقة بدعم من هبوط أسواق الأسهم الآسيوية، لكن توقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأميركية حدت من المكاسب.

وانخفضت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة، بعد صعودها لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة، مبددة مكاسبها بسبب تجدد الضغوط على أسعار النفط، وصدور بيانات صينية مخيبة للآمال، وهو ما أجج مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1083.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بينما صعد سعر المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة نحو 1% إلى 1083.9 دولار للأوقية.

وهبط السعر الفوري للذهب 1.86% منذ بداية الأسبوع، في أكبر خسارة من نوعها منذ الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر.

وكان المعدن قد بلغ أعلى مستوياته في شهرين عند 1112 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي، مع تقلب الأسهم الصينية الذي قوض شهية المستثمرين للمخاطرة، لكن التداولات تراجعت منذ ذلك الحين في ظل توقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأميركية، بما قلص الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة بنحو 0.5% منذ بداية الأسبوع بعد صعودها 1% الأسبوع الماضي، في حين تراجع البلاديوم 1.3% بعد هبوطه 12% الأسبوع الماضي، فيما انخفض البلاتين حوالي 5% في ثاني خسائره الأسبوعية.