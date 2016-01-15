تعليقات مسؤول تهوي بالذهب لأدنى مستوى في 10 أيام

هبط الذهب إلى أدنى مستوياته في عشرة أيام، أثناء تعاملات الخميس، مع تعرضه لضغوط من تعليقات لمسؤول بارز بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عن إحتمال إعادة النظر في المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، بينما تجاهل تعافي أسعار النفط الخام من أدنى مستوياتها في 12 عاماً.



وصعدت أسعار النفط دافعة سوق الأسهم الأميركية للتحسن، مما يشير إلى تعافٍ في شهية المستثمرين للمخاطرة، ويقيد جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمارية آمنة. وتضرر الذهب أيضاً من عودة مؤشر الدولار للصعود.



وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1076.35 دولار للاوقية (الاونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركية منخفضا 1.5% -وهي أكبر خسارة ليوم واحد منذ 17 من ديسمبر- وبعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة 2% إلى 1071.00 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ الرابع من يناير.



وسجلت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 1073.60 دولار للأوقية، عند التسوية منخفضة 1.2%.



وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى في شهرين عند 1112 دولاراً الأسبوع الماضي، مع تضرر شهية المستثمرين للمخاطرة من تقلبات الأسهم الصينية، لكنه هبط منذ ذلك الحين في أربع من خمس جلسات.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى سجلت الفضة أكبر خسائر في جلسة الخميس مع هبوطها 2% الى 13.83 دولار للأوقية، متراجعة عن معظم مكاسب الجلسة السابقة.



وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 490.18 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 1.5% الى 834.11 دولار للاوقية.