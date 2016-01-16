هبوط النفط يهوي بأسهم أميركا لأدنى مستوى بعامين

نزفت بورصة وول ستريت بحرا من الخسائر وأغلق مؤشر ستاندرد أند بورز500 عند أدنى مستوى منذ أغسطس 2014 مع هبوط أسعار النفط عن مستوى 29 دولارا للبرميل.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 390.97 نقطة أو ما يعادل 2.39 بالمئة إلي 15988.08 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 41.35 نقطة أو 2.16 بالمئة ليغلق عند 1880.29 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع منخفضا 126.59 نقطة أو 2.74 بالمئة إلى 4488.42 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع انخفاض كل من داو جونز وستاندرد أند بورز 2.2 بالمئة في حين هبط ناسداك 3.3 بالمئة.