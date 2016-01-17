بورصة مصر تخسر 10 مليارات جنيه بـ10 دقائق

هوت مؤشرات البورصة المصرية في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم - بداية الأسبوع - مواصلة خسائرها الحادة ليخسر رأسمالها السوقي ما يزيد على 10 مليارات جنيه في أول 10 دقائق من تعاملات اليوم .. مسجلا 374 مليار جنيه مقابل 384 مليار جنيه عند إغلاقها الخميس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" أن مؤشر البورصة الرئيسي - إيجي إكس 30 - هبط نسبة 5.2 في المائة مسجلا 5552.56 نقطة كما هبط مؤشر - ايجي اكس 20 - نسبة 5.54 في المائة ليصل إلى 5455.68 نقطة.

وكانت الخسائر أقل حدة على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة - إيجي اكس 70 - الذي فقد 2.9 في المائة مسجلا 326.77 نقطة والمؤشر الأوسع نطاقا الذي خسر 2.676 في المائة ليبلغ 675.44 نقطة.

وكانت البورصة المصرية خسرت أكثر من 45.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي فيما فقد مؤشرها الرئيسي - ايجي اكس 30 - نحو 15.5 في المائة من قيمته مسجلا بذلك أكبر خسارة أسبوعية منذ شهر يناير عام 2011.