إحالة مسؤولين سابقين في "وقاية للتأمين" للادعاء العام

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إحالة الاشتباه في مخالفة عضوين سابقين من أعضاء مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي للمادة الـ50 من نظام السوق المالية والمادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وفي سياق متصل، قالت الهيئة إنه بناء على المادة الـ17 من نظام السوق المالية، قرر مجلس الهيئة إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاته المخالفة على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.