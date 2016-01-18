التذبذب يهيمن على سوق السعودية والمؤشر عند 5525 نقطة

نجحت سوق الأسهم السعودية في تعديل مسارها والإغلاق على استقرار مع ميل طفيف للارتفاع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب الخسائر القاسية التي تكبدتها أمس الأحد والتي فاقت الـ5%.

وكانت السوق قد اقتتحت على خسائر لامست 1%، في الدقائق الأولى من بدء الجلسة.

وتلقى المؤشر دعما رئيسيا من قطاع المصارف والخدمات المالية والذي ارتفع 0.47%، الطاقة 5.01%، الاتصالات 3.6%.

وارتفع المؤشر عند الإغلاق بنسبة 0.09%، إلى 5525 نقطة، بتداولات مرتفعة بلغت قيمتها 6.77 مليار ريال، وأحجام 449 مليون سهم.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة الإنماء 170 مليون ريال، سابك 169 مليون ريال، البحري 83 مليون ريال، والأندلس 56 مليون ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا مبرد 10%، شمس 9.9%، المملكة 9.81%، والأهلي للتكافل 9.8%.

وقال نائب الرئيس شركة سعودي سكوب للدراسات والاستشارات المالية والاقتصادية عبدالله الربدي، إن من الطبيعي أن يكون فيه صعود في سوق السعودية بعد النزول الحاد أمس.

وأوضح الربدي أن السوق توجد فيه تقييمات رائعة، ومكرر السوق الرئيسي وصل إلى مستويات تاريخية دون الـ12 مرة.

وقال الربدي "توجد تقييمات رائعة وارتفاع التوزيعات النقدية، وشركة مثل الدريس أعلنت عن توزيعات تعادل أكثر من 6%، وترتفع في بعض الشركات إلى 9%، وفي السوق مؤهلة تماما لبدء موجة من دخول المستثمرين الأجانب.