تأجيل طرح 30% من أسهم "ميكو" للاكتتاب العام

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة "الشرق الأوسط للرعاية الصحية" تأجيل موعد طرح أسهمها للاكتتاب العام، على أن يتم تحديد موعد آخر خلال ستة أسابيع من تاريخ هذا الإعلان.



وكانت الشركة قد حصلت على موافقة الهيئة في ديسمبر الماضي، علىى طلب طرح 28 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس المال في مطلع شهر فبراير المقبل. وذلك بعد إتمام بناء سجل الأوامر.

