مشتريات عربية تدفع سوق مصر لأكبر مكاسب يومية بـ2016

تجاوزت البورصة المصرية سلسلة الخسائر الحادة والجلسات العاصفة منذ بداية العام الجاري، وتمكنت خلال جلسة تعاملات اليوم من تحقيق أكبر مكاسب يومية منذ بداية العام 2016.

وربط محللون ومتعاملون بالسوق بين مكاسب جلسة اليوم، وبين المشتريات العربية والمصرية منذ بداية الجلسة، والتي عززت مؤشرات السوق إلى تجاوز مرحلة الأداء العرضي المائل للهبوط طيلة الجلسات الماضية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية فقد اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 58.1 مليون جنيه و8.2 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 66.4 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة 1.1 مليار جنيه منها 373.3 مليون جنيه تداولات على الأسهم. وارتفع 104 أسهم، وانخفض 15، ولم تتغير قيمة 45 سهماً.

وارتفعت أغلب الأسهم القيادية، وصعد سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، بنسبة 3.5% عند سعر 32.28 جنيه، بقيمة تداول 50.4 مليون جنيه.

وسجل سهم بالم هيلز أعلى وتيرة صعود في 13 شهراً بنسبة 9.9% عند سعر 2.05 جنيه، وبقيمة تداول 34.2 مليون جنيه.

وارتفع سهم أوراسكوم للاتصالات بنسبة 5.8% عند سعر 0.55 جنيه وبقيمة تداول 29.7 مليون جنيه، وارتفع سهم القلعة بنسبة 8.3% عند سعر 1.30 جنيه.

وخلال جلسة تعاملات جلسة اليوم، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 6.4 مليار جنيه، تعادل نحو 1.68%، بعدما ارتفع من نحو 379.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 386.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 3.14%، مضيفاً نحو 181 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 5941 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 5760 نقطة في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 3.11% مضيفاً نحو 10 نقاط، بعدما ارتفع من مستوى 331 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 341 نقطة بنهاية جلسة اليوم.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، والذي ارتفع بنسبة 2.14% بما يعادل نحو 15 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 695 نقطة بنهاية جلسة اليوم، مقابل نحو 680 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.