النفط يقفز 4% بمؤشر سوق السعودية قرب 5750 نقطة

مكاسب قوية حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من ارتفاع أسهم البتروكيماويات على الرغم من تباين نتائج المصارف في الربع الأخير من 2015.

وانعكس انتعاش أسعار النفط على أسهم البتروكيماويات، التي تأثرت بزيادة استهلاك الوقود في الصين لتنهي موجة الهبوط التي وصلت بالخام إلى أدنى مستوى منذ 2003 في وقت سابق هذا الأسبوع بعد عودة طهران إلى الأسواق المتخمة بالفعل.



وقال تجار لرويترز إن الأسعار لقيت دعما من بيانات قوية من الصين حيث سجل الطلب المبدئي على النفط في 2015 رقما قياسيا يصل إلى 10.32 مليون برميل يوميا بزيادة 2.5%، عن 2014.

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وبلغ سعر تداول خام برنت في العقود الآجلة استحقاق شهر 29.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:57 بتوقيت جرينتش بزيادة 87 سنتا عن سعر آخر تسوية.

كما ارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة بواقع 29 سنتا إلى 29.71 دولار للبرميل معززا علاوته السعرية فوق برنت.

وارتفع مؤشر سوق السعودية عند الإغلاق 4.01%، إلى 5746 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال، وأحجام 400 مليون سهم.

وصعد مؤشر قطاع البتروكيماويات 4.99%، المصارف والخدمات المالية 3.17%، التجزئة 4.93%، الاستثمار المتعدد 6.4%، والاستثمار الصناعي 5.82%.

وتفاعل سهم مصرف الإنماء الذي ارتفع بأكثر من 4%، مع النتائج القوية التي فاقت توقعات المحللين في الربع الرابع من 2015.

وتصدر سهم الإنماء الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة بـ1.2 مليار ريال، سابك 743 مليون ريال، العالمية 284 مليون ريال، وكيان السعودية 282 مليون ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا الأبحاث والتسويق 9.79%، طباعة وتغليف 9.7%، شمس 9%، ومبرد 9%.