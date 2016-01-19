الين يتراجع مع استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

هبط الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا، الثلاثاء، في الوقت الذي جاءت فيه نتائج النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام موافقة للتوقعات، لكن من المرجح أن تكون خسائر العملة اليابانية محدودة مع استمرار المخاوف بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وارتفع الدولار 0.4% أمام الين إلى 117.77 ين متعافيا من المستوى الأدنى في خمسة أشهر الذي بلغ 116.51 ين يوم الجمعة، غير أن اللاعبين في السوق يقولون إن المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدعم الين.

وبينما نما الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأخير 6.8% مقارنة بالعام السابق بما يوافق التوقعات، جاء نمو الناتج الصناعي ومبيعات قطاع التجزئة في شهر ديسمبر أقل قليلا من التوقعات.

وهبط الدولار لفترة وجيزة إلى 117.23 ين بعد نشر البيانات الصينية.

وحقق الين أفضل أداء بين العملات الكبرى هذا العام، حيث ارتفع نحو 2.2% أمام الدولار. وأدى هبوط اليوان الصيني في وقت سابق هذا العام إلى مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، ما دفع المستثمرين إلى شراء الأصول التي توفر غطاء أمان ومن بينها الين الياباني.