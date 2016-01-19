مصر تعتزم طرح حصص شركات حكومية في البورصة قريباً

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، علاء يوسف، أنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، إن هذه الخطوة ستساهم في تشجيع الاستثمار في السوق وزيادة السيولة فيها.

تجدر الإشارة الى أن الحكومة المصرية تمتلك عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات، ومن أهمها "المقاولون العرب" و"حسن عَلام" في قطاع المقاولات والبناء، إضافة إلى "petrojet" و"ميدور" في القطاع النفطي، ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.

كما تمتلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% من البنك العربي الإفريقي ونحو 10% من أسهم بنك الاسكندرية.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.