الشركات الإماراتية أكبر مستثمر أجنبي بالبورصة المغربية

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، العصري سعيد الظاهري، أن الإمارات هي أكبر مستثمر عربي وأجنبي في البورصة المغربية باستثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدراهم.

وأضاف: "استمرت دولة الإمارات في زيادة استثماراتها في السوق المغربية، ما جعل سوق المملكة تستقبل 12,8 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات المالية الإماراتية في العام 2014".

وقال الظاهري لصحيفة "الاتحاد" إن الإمارات تستثمر نحو 55 مليار درهم مغربي فقط في أسهم قطاع الاتصالات".

وأضاف: "تميزت سنة 2014 بشراء شركة "اتصالات الإمارات" لـ53% من رأسمال شركة "اتصالات المغرب"، كما شهدت نفس السنة بناء شركة طاقة للجرف الأصفر التابعة لشركة "طاقة أبوظبي" محطات إنتاج جديدة للطاقة الكهربائية".

وقال أيضاً: "قدمت الإمارات مساهمتها بـ1,25 مليار دولار في المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات دولار لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وساهمت كذلك بـ500 مليون يورو في رأسمال صندوق وصال للتنمية السياحية البالغ ملياري يورو، وتمثل شركة الجرف الأصفر للطاقة أهم مشروع منجز بتمويل دولي خلال العشرية الأخيرة في المغرب، بقيمة تعادل 1,4 مليار دولار أميركي على مدى 16 سنة بعملات متعددة".

وتابع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية: "في عام 2015، وقعت الإمارات والمغرب 21 اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات، وتم إطلاق شركة ايجل هيلز للمشاريع السياحية والعقارية بالرباط وطنجة، كما أطلقت شركة القدرة القابضة مشروع فندق قصر البحر بالرباط، وأعلنت شركة مصدر عن استثمارات في قطاع الطاقات المتجددة، وتضطلع الشركة الإماراتية المغربية للتنمية (لاصوميد) باستثمارات مهمة في قطاعات العقار والسياحة والصناعة والتعليم".