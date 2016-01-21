الروبل الروسي يواصل تراجعه القياسي أمام الدولار

تراجعت العملة الروسية الخميس مجددا إلى مستويات قياسية أمام الدولار حيث خسر سعر صرف الروبل أكثر من 3% مع بدء التداولات ووصل إلى 84 مقابل الدولار مع استمرار تدهور أسعار النفط.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، سجل الروبل تراجعا منذ الأشهر الـ18 الماضية بسبب هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية على أوكرانيا، فيما تراجع ايضا أمام اليورو ليصل إلى 92 لليورو.

ويشكل النفط مع الغاز أكثر من نصف عائدات الدولة الروسية، ويأتي تراجعه في وقت تأمل فيه روسيا التي تستهدفها ايضا عقوبات على خلفية الأزمة الأوكرانية، بتجاوز الانكماش الذي شهدته في 2014.

وسبق أن اقرت الحكومة الروسية بأن الاقتصاد سيواصل تباطؤه على وقع السعر الراهن لبرميل النفط، مع ضرورة اجراء اقتطاعات في الموازنة.

وكثفت الحكومة اجتماعاتها في الأيام الاخيرة لايجاد مصادر مالية اضافية مع مواصلتها التقديمات الاجتماعية ومساعدتها للقطاعات الاكثر تعثرا مثل السيارات والبناء.

وأقر الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان يتحدث يوم أمس الأربعاء امام متعهدين تزامنا مع التراجع التاريخي للروبل أمام الدولار، بأن العامين الماضيين كانا صعبين "بالنسبة إلى كل القطاعات".