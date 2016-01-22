نيكاي يسجل أكبر مكسب يومي في 4 أشهر ونصف

سجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر مكاسبه اليومية في أربعة أشهر ونصف الشهر، في ختام التعاملات اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الين وتعافي أسعار النفط وتلميح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى مزيد من التحفيز.

ووجدت المعنويات دعماً أيضا في تكهنات بأن يعلن بنك اليابان المركزي عن إجراءات تحفيز جديدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقفز مؤشر نيكي القياسي 5.9% ليغلق عند 16958.53 نقطة، معوضا معظم خسائره التي مني بها خلال الجلستين الماضيتين.

ولا يزال المؤشر منخفضا 1.1% على مدى الأسبوع ليواصل خسائره للأسبوع الثالث على التوالي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتخذ المركزي الياباني المزيد من إجراءات التحفيز في الأشهر المقبلة، ويرى عدد قليل من المتعاملين أنه قد يقبل على هذه الخطوة في اجتماعه يومي 28 و29 يناير.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه من المرجح أن يخفض بنك اليابان توقعاته للتضخم الأساسي في السنة المالية المقبلة إلى ما قد يقل عن 1% خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد منفصل، قالت صحيفة نيكاي الاقتصادية إن بنك اليابان "ينظر بجدية" في توسيع إجراءاته للتيسير النقدي مع هبوط أسعار النفط، الذي يزيد من صعوبة الوصول لمعدل التضخم الذي يستهدف البنك عند 2%.

وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الجمعة، لتبتعد عن أدنى مستوى لها في 12 عاما الذي سجلته في وقت سابق هذا الأسبوع، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات النفط.

وصعد سهم انبكس كورب 7.2% وجابان بتروليوم اكسبلوريشن 5.5%.

وارتفعت أسهم شركات التصدير أيضا، حيث قفز سهم تويوتا موتور 6.7% بينما زاد سهم هوندا موتور 6%.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.6% إلى 1374.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 5.6% لينهي اليوم عند 12391.02 نقطة.