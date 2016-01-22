الشركات المدرجة بسوق السعودية تحقق أرباحاً بـ99 ملياراً

سجلت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، أرباحا تقدر بـ98.68 مليار ريال خلال العام 2015، مقارنة بـ113.46 مليار ريال خلال العام 2014، بتراجع نسبته 13% بما يعادل 14.78 مليار ريال.

وبحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية"، جاء التراجع بسبب انخفاض أرباح شركات قطاع البتروكيماويات التي تراجعت بنحو 13.08 مليار ريال خلال 2015 مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت خلال 2015 نحو 21.25 مليار ريال، وفي 2014 نحو 34.34 مليار ريال.

فيما يعزى تراجع أرباح القطاع إلى الأداء المالي لشركاته - وعلى رأسها شركة "سابك" أكبر شركة بالسوق والقطاع من حيث القيمة السوقية، حيث انخفضت أرباحها بنسبة% بما يعادل 4.56 مليار ريال، وبلغت أرباح الشركة في العام 2015 أكثر من 18.78 مليار ريال مقابل نحو 23.35 مليار ريال خلال 2014.

كما سجلت شركة "التصنيع" خسائر قيمتها نحو 1.43 مليار ريال، مقابل أرباح قيمتها نحو 1.07 مليار ريال خلال 2014. وأرجعت الشركة سبب خسائر العام 2015 إلى الانخفاض الحاد في متوسط أسعار بيع منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم ومواصلة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية، خاصة منتجات مجمع حامض الإكريليك، إضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لإعادة هيكلة أعمال الشركة وبرامج تحسين الأداء وتكاليف التعويضات للموظفين الذين تم الاستغناء عنهم.

كما جرى تسجيل انخفاض في قيمة الأصول غير المتداولة في إحدى الشركات التابعة بقيمة 412 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع المصاريف الأخرى نتيجة لتسجيل القيمة العادلة السالبة من تقييم عقود التحوط والمشتقات التي أبرمتها إحدى الشركات التابعة مع بعض البنوك المحلية، للحد من مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، علماً أن هذه التكاليف ليست متكررة، وستسهم إيجابا في نتائج الشركة مستقبلاً.

من جهة أخرى، يبلغ عدد الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية 172 شركة، جميعها أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2015 خلال الفترة المحددة، باستثناء كل من شركة "وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي" وشركة "الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة" (مسك)، حيث اعتذرت كلتاهما عن عدم تمكنهما من نشر نتائجهما المالية للعام 2015.

ومن الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2015، سجلت 61 شركة تراجعا في أرباحها مقابل ارتفاع أرباح 63 شركة، كما عكست 13 شركة نتائجها المالية بشكل سلبي، حيث سجلت خسائر مقابل أرباح، في حين سجلت 11 شركة أداء إيجابيا بأرباح خلال العام 2015 مقابل خسائر خلال 2014. وسجلت 15 شركة تقليصا في خسائرها خلال 2015 مقارنة بخسائرها خلال 2014، فيما حققت سبع شركات ارتفاع بخسائرها خلال 2015 مقارنة بخسائرها خلال 2014.

وعلى صعيد مساهمة القطاعات بأرباح السوق خلال 2015، فقد ارتفعت مساهمة أرباح القطاع المصرفي من الأرباح المجمعة للسوق من 37% خلال عام 2014 إلى 44% خلال 2015، في حين تقلصت مساهمة أرباح قطاع "البتروكيماويات" من 30% خلال 2014 إلى 22% خلال 2015.

وبلغت أرباح القطاع المصرفي 43.7 مليار ريال خلال 2015 مقارنة بـ 41.47 مليار ريال خلال 2014، بنمو نسبته 5% بما يعادل 2.24 مليار ريال.