أسواق الخليج تحلق في سماء المكاسب و"السعودية" تربح 2.7%

انعكست مكاسب النفط التاريخية على أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم الأحد، في عملية ارتدادية بعد الخسائر القاسية التي تكبدتها منذ مطلع العام الجاري، مع تواصل انخفاض أسعار النفط والضبابية بشأن أداء الاقتصاد العالمي في 2016.

وقفزت أسعار النفط الخام بنحو 10%، الجمعة مسجلة أحد أكبر مكاسبها اليومية على الإطلاق في ظل موجة برد عززت الطلب على زيت التدفئة في حين انتهز المستثمرون فرصة وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 2003 لتغطية مراكز بيع.

وقد تفاعلت الأسواق الخليجية مع ارتفاعات النفط، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بأكثر من 5%، قبل أن يعود ويقلص هذه المكاسب عند الإغلاق إلى 2.7%، عند مستوى 5611 نقطة، بتداولات نشطة بلغت قيمتها 6.2 مليار ريال.

وارتفع سعر خام القياسي العالمي مزيج برنت 2.93 دولار أو ما يعادل 10%، إلى 32.18 دولار للبرميل عند التسوية. ليحقق أكبر مكسب يومي له منذ أواخر أغسطس، وزاد سعر الخام الأميريكي 2.66 دولار أو 9%، إلى 32.19 دولار للبرميل عند التسوية.

وقد استفاد قطاع البتروكيماويات في سوق السعودية بشكل مباشر من مكاسب النفط، حيث ارتفع بنسبة 2.63%، المصارف والخدمات المالية 3.1%، الاسمنت 2.5%، الاستثمار الصناعي 2.6%، الاستثمار المتعدد 2.6%، والتطوير العقاري 1.5%.

كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.1%، إلى 2757 نقطة، بدعم من مكاسب جماعية للأسهم، حيث ارتفع أرابتك 10%، إعمار 8%، وأملاك 7.9%.

وحقق مؤشر سوق أبوظبي مكاسب بنسبة 2.7%، إلى 3839 نقطة، ومؤشر بورصة قطر 4.6%، إلى مستوى 8981 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.58%، إلى 4974 نقطة، ومسقط بنسبة 1.54%.