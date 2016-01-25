الآمال بتراجع فرص رفع الفائدة تدفع الذهب نحو الصعود

ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، بفضل توقعات بتقلص فرص رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام، في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وسيكون ذلك في صالح الذهب الذي لا يحمل فائدة، وكان قد هبط أكثر من 10% العام الماضي، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر الفائدة لأول مرة في عقد.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة في الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بين 0.25 و0.50% في ختام اجتماعها يوم الأربعاء.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1100.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مكاسب بنحو 1% الأسبوع الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الأميركية الآجلة تسليم فبراير 0.5% إلى 1101.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.6% إلى 14.09 دولار للأوقية. وقفز البلاديوم 1.2% إلى 500 دولار وصعد البلاتين 0.6% إلى 834.39 دولار للأوقية، ليستعيد جزءا من خسائره بعد أن هوى لأقل مستوى في سبعة أعوام عند 806.31 دولار الأسبوع الماضي.