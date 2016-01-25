تراجعات تهيمن على أداء أسواق الخليج و"دبي" تخسر 1.9%

خيَمت التراجعات على أداء مؤشرات أسواق الخليج اليوم الاثنين، بعد المكاسب القوية التي حققتها الأسواق أمس.

وكانت أسعار النفط قد حققت مكاسب في مطلع تعاملات اليوم بنحو 1%، قبل أن تعود تمحو هذه المكاسب.

وهبطت أسعار النفط 3%، اليوم الاثنين مع إعلان العراق عن ضخ إنتاج قياسي مرتفع في سوق تعاني بالفعل من تخمة كبيرة في المعروض ليبدد الخام معظم المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي في واحدة من كبرى موجات الصعود اليومية على الإطلاق.



وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 83 سنتا إلى 31.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 1247 بتوقيت جرينتش ليهبط 2.6%، عن سعر إغلاق يوم الجمعة حين صعد 10%. ونزل الخام الأميركي 85 سنتا إلى 31.34 دولار للبرميل.



ووصلت التراجعات إلى حدتها في سوق دبي حيث خسر المؤشر عند الإغلاق 1.93%، إلى مستوى 2703 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 368 مليون درهم.

هذه التراجعات جاءت على إثر قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح سريعة للاستفادة من مكاسب أمس القوية.

وتراجع سهم أرابتك القيادي في سوق دبي بنسبة 4.9%، إعمار العقارية 2.76%، أملاك 5.7%، وبنك دبي الإسلامي 2.09%.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملات الاثنين على تراجع بنسبة 0.63%، إلى 3814 نقطة، مع تعرضه لضغوط من غالبية قطاعات السوق.

وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.02%، عند الإغلاق إلى 5610 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال، وأحجام 277 مليون سهم.

أسهم البتروكيماويات كانت ضاغطة على مؤشر السعودية، حيث تراجع القطاع بنسبة 0.16%، المصارف والخدمات المالية 0.53%، الاتصالات 1.56%، والاستثمار المتعدد 0.99%.

أما مؤشر بورصة قطر فقد تراجع بنسبة 1.35%، إلى 8860 نقطة، ومؤشر سوق الكويت بنسبة 0.74%، إلى 4938 نقطة، والبحرين 0.65%، فيما ارتفع مؤشر سوق مسقط 0.49%.