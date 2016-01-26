مؤشر نيكي يهوي أكثر من 2% مع موجة بيع لجني الأرباح

هوى مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية أكثر من 2% اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح بعد يومين من المكاسب إثر تجدد المخاوف بشأن النمو العالمي مع نزول أسعار النفط دون مستوى 30 دولارا للبرميل مرة أخرى.



وفقد نيكي 2.4% ليغلق على 16708.90 نقطة.



وأدت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى موجة بيع حادة لأسهم شركات الشحن البحري اليابانية.



وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.3 بالمئة لينهي اليوم عند 1360.23 نقطة مع نزول كل مؤشراته الفرعية وعددها 33 مؤشرا.



وأغلق مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 على 12273.79 نقطة بانخفاض 2.3%.

