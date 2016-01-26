"هيرميس" الأولى بالطروحات والإصدارات بالشرق الأوسط

احتلت المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار في العالم العربي، صدارة تصنيف "تومسون رويترز" السنوي لأتعاب عمليات الاكتتاب والطروحات بأسواق الأسهم على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، وفقا للتقرير المستقل الذي يتم إعداده سنوياً.

وأحرزت المجموعة المالية هيرميس تقدماً ملحوظاً على بنوك الاستثمار المناظرة على الساحة الإقليمية والدولية، حيث تصدرت تصنيف عام 2015، كما أنها أول شركة مصرية تخترق قائمة العشرة الكبار بين بنوك الاستثمار الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين.

وأشار التقرير إلى استحواذ المجموعة المالية هيرميس على المركز الأول بحصة 15.5% من إجمالي عمولات الاكتتاب وأتعاب التغطية بصفقات أسواق رأس المال في الشرق الأوسط، لتحتل بذلك مرتبة الصدارة خلال عام 2015 بعد احتلال المركز الخامس بتصنيف عام 2014.

وقال رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أحمد الجندي، إن الشركة قامت بدور المنسق الدولي ومدير سجل الاكتتاب في أربع من أكبر خمس طروحات بأسواق المنطقة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن إتمام الصفقات بذلك الأداء المشرف يدل على تفوق الشركة على بنوك الاستثمار الإقليمية والدولية وكفاءتها العالية في اختيار وتحديد فرص الاستثمار الواعدة التي يتم إدراجها بأسواق المال، وكذلك قدرتها على تغطية الطروحات وجذب رؤوس الأموال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي رغم صعوبة الأوضاع السوقية خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تولت تنفيذ جميع صفقات الطرح العام الأولي التي تمت بأسواق مصر والإمارات وفقا للمعايير الدولية (نظامي Reg S/Rule 144A) خلال الأربع وعشرين شهرًا الماضية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، كريم عوض، أن الشركة هي بنك الاستثمار الوحيد الذي يحظى بهذه السابقة المشرفة من إتمام عمليات الطرح العام الأولي ببورصات الشرق الأوسط والبورصات الدولية. وأعرب عوض عن اعتزازه بحلول الشركة في صدارة التصنيف السنوي لطروحات وإصدارات السهم بالأسواق الإقليمية خلال عام 2015 وفقا لعمولات وأتعاب عمليات الاكتتاب، ولا سيما في ضوء التحديات المتتالية التي مرت بها أسواق المال بالمنطقة خلال العام الماضي.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بترتيب اكتتابات وطروحات تتجاوز قيمتها الإجمالية4 مليارات دولار من خلال 12 صفقة منذ بداية عام 2014، وذلك عبر الاستفادة من المكانة المتميزة التي تحظى بها الشركة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد بالعالم العربي. وتزامن ذلك أيضًا مع تنفيذ الشركة عمليات تداول بأسواق المال العربية تجاوزت قيمتها الإجمالية 80 مليار دولار خلال الأربع وعشرين شهرا الماضية.