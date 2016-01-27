مكاسب تعم أسواق الخليج ومؤشر السعودية يلامس 5700 نقطة

ارتفعت الأسواق الخليجية في تعاملات اليوم الأربعاء، وكان في طليعتها سوقي قطر ودبي التي استفادت بقوة من ارتفاع الأسهم القيادية.

هذه المكاسب جاءت على الرغم من هبوط خام القياس العالمي برنت 18 سنتا إلى 31.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:11 بتوقيت جرينتش، وهبط الخام الأميركي 46 سنتا إلى 30.99 دولار للبرميل متعافيا قليلا من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة والذي بلغ 30.30 دولار للبرميل.

وأنهى مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 2.2%، عند مستوى 2753 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 479 مليون درهم، وبلغت مكاسب بنك دبي الإسلامي 5.33%، إعمار العقارية 1.97%، فيما تراجع سهم أرابتك 0.86%.

ارتفاعات سوق أبوظبي كانت أقل عند 0.73%، عند 3827 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 204 مليون درهم.

وتخطت مكاسب سوق الأسهم السعودية 1.05%، ليصل المؤشر إلى 5698 نقطة، بتداولات 5.2 مليار ريال، وأحجام 320 مليون ريال، عند الإغلاق.

وارتفع قطاع الصناعات البتروكيماوية 1.19%، المصارف والخدمات المالية 0.46%، الزراعة والصناعات الغذائية 3.57%، والاتصالات 1.23%.

وأنهت بورصة الكويت جلسة الأربعاء على مكاسب بنسبة 0.66%، عند مستوى 4969 نقطة، وبورصة قطر 2.64%، إلى مستوى 8979 نقطة، والبحرين 0.40%، ومسقط 0.40%.