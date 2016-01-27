الذهب قرب أعلى مستوى في 12 أسبوعاً مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، قرب أعلى ذروة له في 12 أسبوعا، بدعم من ضعف الدولار مع ترقب المستثمرين لنتائج أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي في وقت لاحق اليوم، أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، لكن المستثمرين يترقبون ما سيقوله واضعو سياسات البنك بشأن المصاعب الاقتصادية العالمية من الصين إلى أوروبا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1119.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، غير بعيد عن أعلى مستوى له منذ الثالث من نوفمبر 1122.90 دولار الذي بلغه أمس الثلاثاء.

ولم يشهد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير تغيرا يذكر عند 1120 دولارا للأوقية. ونزل الدولار أمام سلة عملات مع ترقب المستتمرين لنتائج اجتماع المركزي الأميركي الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. واستقرت الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها اليوم.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 14.46 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 877.70 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 491.70 دولار للأوقية.