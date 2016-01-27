نيكاي قرب أعلى مستوى بأسبوعين بعد مكاسب وول ستريت

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مقتربا من أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء بعد انتعاش وول ستريت بينما توخى المستثمرون الحذر قبل بيان اجتماع البنك المركزي الأميركي المرتقب في وقت لاحق اليوم.



وصعد نيكي 2.7% ليغلق على 17163.92 نقطة في أعلى مستوى اغلاق منذ 14 يناير.



في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3% إلى 1400.70 نقطة مع ارتفاع كل المؤشرات الفرعية التي يضمها وعددها 33 مؤشرا.



وارتفع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 2.9% إلى 12629 نقطة.



