الذهب يتراجع من أعلى مستوى مع صعود الدولار

هبط الذهب، اليوم الخميس، من أعلى مستوى في 12 أسبوعاً، بعد أن أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" بالصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لكن البنك أشار إلى أنه من غير المرجح أن يحجم عن رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وساعدت النبرة الأقل نعومة التي تحدث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي على دعم الدولار أمام سلة من العملات، في الوقت الذي ضغطت فيه على المعدن الأصفر الذي حقق مكاسب من قبل، بفضل حالة القلق في الأسواق العالمية بشأن الصين وأوروبا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1117.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من نوفمبر عند 1127.80 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية تسليم فبراير 0.2% إلى 1118 دولاراً للأوقية، منخفضاً عن أعلى مستوى سجله خلال الجلسة والذي بلغ 1125.70 دولار للأوقية.

وبعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير كما كان متوقعاً، قال واضعو سياسات المركزي الأميركي إن الاقتصاد مازال على مسار تحقيق نمو معتدل، وتعزيز قوة سوق العمل حتى في ظل الزيادات "التدريجية" في أسعار الفائدة.

وقال دانيال أنج، محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، إن "المستثمرين اتجهوا أيضا إلى جني الأرباح بعد الصعود الذي حققه الذهب في الآونة الأخيرة".

وتعرضت المعادن النفيسة الأخرى لضغوط مماثلة، حيث هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 14.39 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 873.65 دولار للأوقية، في حين استقر سعر البلاديوم دون تغير يذكر عند 497 دولاراً للأوقية.