أسواق الخليج تواصل مكاسبها ومؤشر السعودية يرتفع 3.2%

واصلت مؤشرات الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث استفادت من ارتفاع أسعار النفط مطلع تعاملات اليوم.

وارتفعت السوق القطرية بقوة حيث أضاف المؤشر ما نسبته 2.06%، إلى مستوى 9167 نقطة، وكانت الارتفاعات الأبرز في سوق دبي المالي حيث قفز المؤشر بنحو 3.78%، إلى مستوى 2857 نقطة.

وقد تفاعلت بورصة الكويت إيجاباً مع إعلان الميزانية الجديدة للعامين 2016 و2017، حيث كشفت وزارة المالية الكويتية، أن الميزانية ستتضمن عجزاً مالياً قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، بما يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة، وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت عند الإغلاق 0.83%، إلى مستوى 5010 نقطة،.

كما حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب قوية بنسبة 3.18%، إلى مستوى 5879 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليار ريال، وأحجام 385 مليون سهم، عند الإغلاق.

وصعد قطاع البتروكيماويات بنسبة 4.2%، المصارف والخدمات المالية 2.85%، التجزئة 4.83%، والاسمنت 3.4%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة الإنماء 876 مليون ريال، سابك 583 مليون ريال، دار الأركان 167 مليون ريال، والراجحي 165 مليون ريال.

وارتفع أيضا مؤشر بورصة مسقط 1.26%، والبحرين 1.13%، إلى مستوى 1171 نقطة.