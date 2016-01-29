البيانات الأميركية تهبط بالدولار أمام العملات الرئيسية

تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية، الخميس، بعد أن عزز هبوط قوي في طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة الرأي القائل بأن ضعفا متوقعا لنمو أكبر اقتصاد في العالم قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما أشار إليه في السابق.



وأثار أكبر هبوط منذ أغسطس 2014 في طلبيات السلع المعمرة احتمالات بأن أرقام نمو الناتج المحلي الأميركي التي ستصدر اليوم الجمعة، ستكون أضعف من المتوقع.



وساعد صعود حاد لأسعار النفط أثناء تعاملات الخميس إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، في دعم العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.



وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأميركي مع صعوده 0.8% إلى 0.7080 دولار أميركي.



وتراجعت العملة الخضراء عن مستوى 1.40 دولار كندي، للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع. وفي أواخر التعاملات سجلت 1.4046 دولار كندي منخفضة 0.35%.



وصعد الدولار النيوزيلاندي أكثر من 1% أمام العملة الأميركية قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.75% عند 0.6478 دولار أميركي.



ولامس اليورو أعلى مستوى أمام الدولار منذ العشرين من يناير، مع صعوده 0.5% إلى 1.0944 دولار.



ولقي الجنيه الأسترالي دعما من أرقام لنمو الناتج المحلي الإجمالي، جاءت مجارية للتوقعات وأظهرت نموا اقتصاديا متواضعا في بريطانيا، وصعد 0.9% الى 1.4355 دولار، بعد أن تخطى لفترة وجيزة مستوى 1.44 دولار.



وهبط مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية - إلى أدنى مستوى في أسبوعين. وسجل في أواخر التعاملات 98.547 بانخفاض قدره 0.35%.