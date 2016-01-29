الذهب يتجه لأفضل أداء شهري في عام

استقر الذهب، اليوم الجمعة، بعد مكاسب الفترة الأخيرة التي رفعت المعدن إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر، ليتجه صوب إنهاء يناير على أقوى ارتفاع شهري في عام.



وتلقى المعدن دعما قويا هذا الأسبوع بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إنه يرقب الاقتصاد العالمي والأسواق المالية عن كثب، مما عزز التوقعات بأن صناع السياسات لا يستطيعون رفع أسعار الفائدة في مارس.



وتدعم ذلك الاعتقاد ببيانات أمس الخميس، التي أظهرت أكبر تراجع في 16 شهرا لطلبيات توريد السلع المعمرة الأميركية في ديسمبر، مما ينبئ بتباطؤ حاد بأكبر اقتصاد في العالم نهاية 2015.



وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش استقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1114.62 دولارا للأوقية (الأونصة).



وكان البيع لجني الأرباح يوم الخميس، قد دفع المعدن للتراجع عن أعلى مستوى في 12 أسبوعا الذي بلغه في الجلسة السابقة. وعلى مدار الشهر ارتفع الذهب 5%. واستقرت عقود الذهب الأميركية تسليم فبراير عند 1115 دولارا للأوقية.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 14.26 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.9% ليسجل 868.15 دولار وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 495.15 دولار للأوقية.